Negen maand geleden kwam hij zwaar ten val, nu krijgt deze renner nieuwe kans bij ploeg van Wout van Aert

Brussel - David Tanner versterkt vanaf 1 juli de rangen van het procontinentale Veranda’s Willems-Crelan. De 32-jarige Australiër vond na het stopzetten van IAM Cycling niet meteen een team en kwam ook hard ten val in september vorig jaar. Bij de ploeg van Nick Nuyens krijgt hij vanaf zaterdag een nieuwe kans. Dat meldt de ploeg met een persbericht.

In mei had Philippe Gilbert David Tanner al een hart onder de riem gestoken op Instagram. “Tanner traint al enkele maanden zonder loon en met een onzekere toekomst! Ik hoop dat een manager jou een kans geeft, want die verdien jij!” klonk het toen.

“David had in september een zwaar ongeval op training maar werkte gedurende zeven maanden ontzettend hard aan zijn comeback”, aldus teammanager Nick Nuyens. “Hij is conditioneel klaar om terug op het hoogste niveau te strijden. “David brengt heel wat ervaring met zich mee en kan op de zwaardere omlopen zeker zijn rol spelen. Dit maakt van hem een enorme aanwinst voor de ploeg.”

Ook Tanner beseft dat dit een kans is om zichzelf opnieuw te tonen aan de buitenwereld. “Ik heb hard gewerkt om terug op het hoogste niveau te komen. Mijn conditie is goed en ik voel dan ook dat ik klaar ben om me te mengen in de strijd. Ik ben Nick Nuyens en het team enorm dankbaar voor de kans die ze mij geven en wil hen dan ook bedanken met goede resultaten. Mijn ervaring kan een belangrijke rol spelen in de resterende wedstrijden. Als ik kijk naar de laatste wedstrijden van het team belooft het nog een mooi einde van het seizoen te worden.”

Tanner won in zijn carrière twee profkoersen: een rit in de Ronde van Oostenrijk (2.BC) in 2015 en een etappe in de Ronde van Utah (2.1) in 2010.