Tientallen mannen rennen op hoge hakken alsof hun leven ervan afhangt

Tientallen mannen trokken donderdag hun stoute schoenen aan en raceten op hoge hakken door de straten van Madrid. De wedstrijd staat in het teken van de World Pride-feestelijkheden, een evenement dat wordt georganiseerd door holebi’s en lokte miljoenen mensen naar de Spaanse hoofdstad.

Talloze deelnemende mannen uit alle windstreken deden hun best om de hoge hakken zo goed en zo kwaad mogelijk aan hun voeten te bevestigen en renden de ziel uit hun lijf om een podiumplaats te veroveren. De race, die enkel voor mannen is, is een van de topevenementen tijdens de Madrid Pride-feestelijkheden, die jaarlijks plaats vinden in Chueca, een wijk in de Spaanse hoofdstad waar vooral holebi’s wonen.

De mannen moeten volgens het wedstrijdreglement hakken dragen die minstens tien centimeter lang zijn. De schoenen worden gemeten voor de wedstrijd begint, maar sommige lopers maken het zichzelf extra moeilijk door de 100 meter af te leggen terwijl ze laarzen met plateauzolen dragen.

Het festival loopt nog tot 2 juli en volgens de organisatoren zullen dit jaar meer dan drie miljoen mensen naar Madrid zijn afgezakt om feest te vieren. Het is voorlopig onbekend wie de felbegeerde eerste plaats won en zich dus feilloos op centimeterslange stiletto’s kan redden.