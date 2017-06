Net buiten de Bermudadriehoek ontstond plots een nieuw eilandje, en experten vragen nu al er weg te blijven

In april was het niet meer dan een kleine zandbank, nu is het eiland al meer dan een kilometer lang en meer dan honderd meter breed. Het ontstond in de wateren van de Devil’s Triangle, zoals de plek wel eens genoemd wordt, en een bezoek aan het eiland is niet zonder gevaren.

Het halvemaanvormige eilandje vormde zich in de loop van enkele maanden vlakbij Cape Hatteras Point in Buxton, North Carolina. Locals hebben het ‘Shelly’s Island’ gedoopt omwille van de veelheid aan schelpen die het strand bedekken.

Vissers, schelpenverzamelaars en fotografen zijn allemaal al afgezakt naar het bijzondere eiland, maar dat is niet zonder risico. Dave Hallac, directeur van Cape Hatteras National Seashore, waarschuwt voor de oversteek tussen het vasteland en het eiland.

“Haaien en pijlstaartroggen zo groot als de motorkap van je auto zijn al gezien in het water rond het eiland”, vertelt de man, en de stroming tussen het eiland en het vasteland is zo sterk dat zwemmen er sterk afgeraden wordt. “We zijn bezorgd om haaienbeten, maar we maken ons nog meer zorgen over verdrinkingen”, aldus Hallac.