Limburgse politiezone neemt politieboot in gebruik

Hasselt / As / Bocholt / Bree / Genk / Houthalen-Helchteren / Kinrooi / Meeuwen-Gruitrode / Opglabbeek / Zutendaal - De politiezone CARMA (As, Bocholt, Bree, Genk, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Meeuwen-Gruitrode, Opglabbeek, Zutendaal) in Limburg heeft vrijdag haar politieboot voorgesteld. Het grondgebied van de politiezone omvat een jachthaven en heel wat waterlopen en vijvers. De boot wordt ingezet voor preventief toezicht en gerichte opdrachten. Dat meldt de politiezone in een persbericht.

Politiezone CARMA kocht de boot met buitenboordmotor tweedehands aan en paste ze aan voor politionele inzet. Na een testperiode wordt de boot, die werd aangekocht omdat de politiezone sinds kort is uitgebreid, nu operationeel in gebruik genomen. “Het nieuwe grondgebied is een waterrijke omgeving met veel waterlopen, kanalen en vijvers”, zegt burgemeester van Genk, Wim Dries (CD&V). “De boot laat de lokale politie toe om preventief op te treden en flexibel te handelen.”

Jachthaven De Spaanjerd in Kinrooi, dat in het CARMA-gebied ligt, is de grootste binnenjachthaven van Europa. De aansluiting met Nederlandse waterlopen maakt van het gebied bovendien een bijzondere grensregio. “De boot zal hoofdzakelijk ingezet worden voor preventief toezicht aan de jachthaven en op de omliggende plassen,” zegt Jo Brouns (CD&V), burgemeester van Kinrooi. In combinatie met de onderwaterrobot van de politiezone kan de boot ook ingeschakeld worden voor zoekopdrachten in het water.

Politiezone CARMA kon de boot tweedehands op de kop tikken en rustte de boot in eigen beheer uit. Er werden zitplaatsen voorzien, zwaailichten, een sirene, een GPS en een sonar. In het totaal kostten de aankoop en de uitrusting zo’n 5.000 euro.

Afgelopen weekend is de politieboot in samenwerking met de federale Scheepvaartpolitie al een eerste keer ingezet tijdens een evenement in Kinrooi. “Dit leverde al meteen een vijftiental interventies op”, besluit burgemeester Brouns.