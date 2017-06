Samana Hoeselt bezoekt Safaripark

Hoeselt - Samana Hoeselt bracht een bezoek aan Safaripark Monde Sauvage.

Meer dan 30 jaar maakt Samana Hoeselt jaarlijks een uitstap voor de leden van Samana Hoeselt. Niet zo gemakkelijk om steeds een andere locatie of bezienswaardigheid te vinden waar er rolstoelen toegankelijk zijn

Met een gouden tip werd dan uiteindelijk een bezoek gebracht aan het Safaripark Monde Sauvage . Een mooi Safaripark waar de leden van Samana konden genieten van de prachtige natuur , de talrijke wilde dieren en de verscheidene spektakels bij de papegaaien-, de zeeleeuwen- en de roofvogels show.

Bij aankomst in het Safaripark werden de leden eerst uitgenodigd voor een lekker diner.

Daarna werd het Safaripark al wandelend bezocht met als afsluiter een mooie rondrit per treintje tussen de dieren en de prachtige natuur. En of onze uitstap geslaagd was met zovele tevreden mensen.