VIDEO. Vliegen over Rock Werchter: “Piloten mogen er geen fun bij lappen”

Als u wel eens naar de festivalweide van Rock Werchter bent geweest, hebt u ongetwijfeld enkele vliegtuigen zien overvliegen. Logisch, want de luchthaven van Zaventem is vlakbij. Maar hebt u zich ook al eens afgevraagd of de piloot op dat moment via de intercom de passagiers informeert over wat er onder hen gebeurt? Uit een rondvraag blijkt alvast dat niet alle vliegmaatschappijen dezelfde richtlijnen hebben voor hun personeel in de lucht.