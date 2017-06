Twee Rotterdamse drugsrunners in Hasselt veroordeeld tot 18 maanden cel

Hasselt - De Hasseltse correctionele rechtbank heeft vrijdag twee Nederlandse drugsrunners veroordeeld tot elk 18 maanden effectieve celstraf en een geldboete van 8.000 euro. De twee Rotterdammers van 23 en 31 jaar oud waren in Hasselt betrapt op het dealen van cocaïne en heroïne. De politie arresteerde het tweetal midden maart 2017. De rechtbank achtte het bewezen dat een organisatie het duo vanuit Nederland naar België had gestuurd om drugs te verkopen aan lokale gebruikers.

Ze probeerden op 15 maart in Hasselt aan een pleintje in de J. S. Bachlaan drugs te verkopen. Een buurtbewoner meldde aan de politie dat twee mannen met opvallend rastakapsel aan het pleintje rondhingen. De jongste probeerde bij het zien van de politie 16 zakjes heroïne (of in totaal 32 gram) en 11 bolletjes coke (5,5 gram) te verstoppen in zijn onderbroek. In hun gsm’s stonden tal van druggerelateerde berichten. Het ging onder meer over “koffie” en “melk” of veel gebruikte codewoorden voor heroïne en cocaïne.

Het openbaar ministerie tilde zwaar aan de feiten omdat ze Hasseltse junkies verder in de miserie duwen. Volgens de rechtbank waren de Rotterdammers alleen uit op snel winstbejag om zo hun persoonlijke schulden te kunnen aflossen. Hun aandeel was als verkoper belangrijk, ook al waren ze een vervangbare pion in het netwerk. Ze hadden beiden een strafregister in Nederland, terwijl de oudste ook in Frankrijk gekend was. De drugs, gsm’s en 165 euro zijn verbeurd verklaard.