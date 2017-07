Op vakantie met maar één paar schoenen? Check!

Heb je enkel handbagage mee, dan kan het een uitdaging zijn om een extra paar schoenen in je koffer gepropt te krijgen: the struggle is real! De oplossing? Een paar multi-combineerbare schoenen! Welke? Dat lees je hier...

Ik ga op reis en neem mee… sneakers!

Voor je ons gek verklaart: op vakantie gaan met maar één paar schoenen kan écht. Of toch als je voor een paar sneakers kiest! Sneakers zijn ook deze zomer nog helemaal on trend en daar zijn we meer dan blij om. Ze zijn niet alleen comfortabel, dankzij het grote aanbod vind je gegarandeerd ook een paar dat je met bijna álles kunt combineren.



Een paar witte sneakers neem je mee naar zee, met een metallic paar geef je je garderobe een instant upgrade – perfect voor een citytrip - en met een gekleed paar sneakers kun je gerust op restaurant na een dagje strand.