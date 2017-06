Een grote dag voor de fans van Jay-Z. De rapper heeft vrijdagochtend zijn dertiende album gedropt. Onder de titel '4:44' kan je zijn nieuwe nummers vinden op zijn eigen streamingplatform Tidal. Liefhebbers zijn druk bezig om de 10 nieuwe nummers te beluisteren en te bespreken, maar één songtekst gaat met de aandacht lopen. "Heeft Jay-Z nu net toegegeven dat hij Beyoncé heeft bedrogen?" klinkt het geschokt op Twitter.

In één van de tien nieuwe nummers op zijn album horen we een bekende stem. Zijn vrouw, de populaire Amerikaanse zangeres Beyoncé, zingt mee in 'Family Feud'. Op zich niets abnormaals, want de twee gingen al samen op tour en komen regelmatig in elkaars nummers opdrijven.

Antwoord op de plaat van Beyoncé

Maar in 'Family Feud' krijgen we nu een blik op de interne keuken van de Carters, waar het koppel anders heel mysterieus over is. De single is als het ware een reactie op de songteksten van echtgenote Beyoncé. Zij suggereerde immers zelf in haar meest recente plaat 'Lemonade' dat haar echtgenoot haar bedroog, toen ze de iconische zin "you better call Becky with the good hair" zong. Tot nu toe was dat nooit bevestigd, ook al zou het overspel ook de aanleiding geweest zijn tot een incident in de lift met de zus van Beyoncé, Solange Knowles. Maar de 'Single Ladies'-zangeres heeft het ook nooit ontkend.

Nu lijkt de rapper echter duidelijkheid te scheppen met de tekst van 'Familie Feud'. In het nummer haalt Jay-Z zijn slippertje aan en rapt hij onder andere: "'Yeah, I'll fuck up a good thing if you let me!" en "Let me alone, Becky". Nadien praat hij verder over hoe hij zijn verantwoordelijkheid nam en zijn vrouw opnieuw voor zich wist te winnen. Hoewel hij het bedrog zo lijkt te bevestigen, zal dat geen wig drijven tussen de twee, zo denken fans. Beyoncé is immers net bevallen van een tweeling van Jay-Z en het lijkt beter te gaan dan ooit met haar gezinnetje en hun 5-jarig dochtertje Blue Ivy.

Fans reageren geschokt

Van heel wat andere popsterren lees je regelmatig iets over hun privéleven in de media, maar Beyoncé en Jay-Z houden hun lippen meestal stijf op elkaar. "Tot ze er een jaar later een single over uitbrengen en dan ontploft sociale media", zo zegt een opmerkzame Twitteraar. Een bloemlezing uit de meest opvallende reacties op Twitter, waar het onderwerp al enkele minuten na de release van het album trending was.

