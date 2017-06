Vijf zelfmoordterroristen slaan toe in Libanees vluchtelingenkamp

In het noordoosten van Libanon hebben vijf zelfmoordterroristen zichzelf vrijdagochtend opgeblazen, toen het leger binnenviel in kampen voor Syrische vluchtelingen. Volgens het Libanese leger raakten er zeven militairen gewond.

Het leger laat weten dat de operaties “om terroristen te stoppen en wapens in beslag te nemen” in twee kampen in de omgeving van de stad Aarsal aan de Syrische grens verdergezet worden.

“Tijdens de invallen in het Al-Nour-kamp, heeft een zelfmoordterrorist zijn bommengordel laten ontploffen bij de aankomst van een legereenheid. Drie soldaten zijn gewond maar hun leven is niet in gevaar”, vertelde een militaire bron. Daarna bliezen nog drie terroristen zichzelf op, maar daarbij vielen geen gewonden. Het leger nam vier explosieven in beslag.

In het Al-Qariya-vluchtelingenkamp, ook in Aarsal, liet een terrorist zijn bommengordel ontploffen zonder gewonden te maken. Vier soldaten raakten er wel gewond toen een andere terrorist een granaat in hun richting wierp.

Sinds het uitbreken van de oorlog in Syrië in 2011 komt het in Libanon in het gebied aan de Syrische grens regelmatig tot geweld tussen het Libanese leger en islamisten. Volgens Al Jazeera zijn er naar schatting zo’n 1.500 strijders van Islamitische Staat (IIS) actief in de regio.

In de kampen rond Aarsal leven volgens Al Jazeera zo’n 70.000 Syrische vluchtelingen. Het Libanese leger heeft zijn acties tegen strijders van Islamitische Staat opgevoerd in het afgelegen gebied. Naar schatting zijn er nog zo’n 1.500 actief in het gebied.