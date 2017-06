Mijnstadion zaterdag decor voor allesbeslissende American Football-finale

Beringen - Limburg Shotguns veroverde recent de promotie naar de eerste liga in het American Football in België. Toch moet het absolute hoogtepunt van het seizoen nog volgen. De Shotguns organiseren zaterdag in het Mijnstadion in Beringen de Belgian Bowl, de allesbeslissende finale tussen de twee beste teams van België! En kosten noch moeite worden gespaard om van dit Amerikaans feestje ‘the real deal’ te maken met een Amerikaans dorp, een echt footballveld en een knallende afterparty.

De eindstrijd van de Belgian American Football League wordt jaarlijks gespeeld tussen de twee beste teams van de elitedivisie, en dit jaar zijn dat de ongeslagen Brussels Black Angels en de Brussels Tigers, die amper één nederlaag opliepen in het reguliere seizoen. Het Barcelona en het Real Madrid van het Belgische American Football en voor de echte fans wordt het alleen al op puur sportief vlak smullen geblazen.

Dat bevestigt ook speler en organisator Michel Eeman van de Shotguns. “De twee teams hebben de beste aanval én de beste verdediging van de eliteliga. De laatste vijf jaar wisten de Tigers de Bowl al twee keer te winnen. De Black Angels waren in 2015 nog de winnaar. Het wordt een echte topmatch in een perfect Amerikaans kader.”

Supporters

De Brusselse clubs zullen in Beringen ook vertegenwoordigd worden door een uitgebreide schare supporters. Ook voor de andere Footballteams in België is een bezoek aan de Belgian Bowl vaste prik. Eeman: “We hebben al 700 kaarten in voorverkoop verkocht. Daar komen nog eens minstens de helft kassatickets bij. Het zal hier aardig vollopen zaterdag. Hopelijk schrikt het mindere weer de late beslissers niet af.”

De Belgian Bowl is een heuse organisatie voor kleine sportclubs als de Limburg Shotguns. Eeman: “Ons dossier met een voorstel voor een finale in het Mijnstadion en veel randanimatie genoot meteen de voorkeur bij de bond. Er kruipt inderdaad wel enorm veel tijd in. We zijn al maanden bezig met de organisatie en de laatste twee weken is het voor mij een fulltime job geworden.”

Rodeo

Zoals het een Amerikaans sportfeestje betaamt, is er zaterdag veel randanimatie rond het Mijnstadion. Eeman: “Om 14 uur gooien we de poorten open en kunnen de aanwezigen genieten van een Amerikaans dorp met typische eettentjes, rodeostand, pick-up trucks, deejays, springkastelen en andere leuke dingen. Om 15 uur beginnen we met de finale voor de kadetten, gevolgd door de pre-game show waarin zanger Glenn Claes rond 18.30 uur het volkslied zal brengen. De eigenlijke finale wordt afgetrapt om 19 uur. Na de wedstrijd zullen deejays Mattn en Ashton Gartner het beste van zichzelf geven op de afterparty.”

Tickets (15 euro) voor het event zijn nog verkrijgbaar op www.belgianbowl.be of aan de kassa van het stadion (Stadionlaan 1, Beringen).