“Mannetje opzoeken, de dribbel maken en er voorbij gaan, da’s mijn ding”

Alle aandacht ging de voorbije dagen naar nieuwe spits Babacar Gueye, maar als we Jordan Botaka mogen geloven heeft STVV er ook een nieuw type Edmilson-Dompé bij. “Acties maken, dat is mijn identiteit”, zegt de Congolese Nederlander. “En STVV gelooft duidelijk in mij, anders zou de club mij geen driejarig contract voorgelegd hebben.”