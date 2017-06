“Stoort me niet, ik heb dezelfde speelstijl als Messi”

Dimitri de Condé rekent hem ondanks zijn prille leeftijd, net 18 geworden, nu al tot de inkomende transfers. Het zegt alles over de steile verwachtingen die de Genkse sportief directeur heeft in Edon Zhegrova, die vorig seizoen bij STVV werd weggeplukt. Edon zelf, die intussen twee jaar in ons land verblijft en al een aardig mondje Nederlands spreekt, twijfelt evenmin aan zijn capaciteiten. In eigen land wordt hij de Kosovaarse Messi genoemd. Op z’n minst voorbarig. Maar het stoort de youngster niet. Integendeel. “Leuk vind ik dat. Ik heb nu eenmaal dezelfde speelstijl als Messi.”

Het was Roland Duchâtelet die zich in juni 2015 ontfermde over de familie Zeghrova, nadat die in ons land gearriveerd was. Pa kreeg zelfs een job, zoonlief kon zijn voetbalcarrière voortzetten bij de ...