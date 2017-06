Venus Williams betrokken bij dodelijk verkeersongeval

De Amerikaanse tennisster Venus Williams is eerder deze maand betrokken geweest bij een auto-ongeluk. Een inzittende van de auto waarmee Williams botste, een 78-jarige man, is een aantal dagen later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. De politie van Palm Beach Gardens in Florida bevestigde donderdag in Amerikaanse media de betrokkenheid van de 37-jarige Williams.

De winnares van zeven grandslamtitels was enkele dagen daarvoor uitgeschakeld op Roland Garros. Over de toedracht van het ongeluk wil de politie niets zeggen. Volgens haar advocaat heeft Williams geen boete gekregen en is er ook geen aanklacht tegen haar ingediend.

De zus van de zwangere Serena Williams, 23-voudig grandslamkampioene, wordt eind deze week in Londen verwacht voor Wimbledon. Venus was vijf keer de beste in Londen, voor het laatst in 2008.