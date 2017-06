RECENSIE. Carnaval in het lunapark

Gemoedelijk. Zo startte Rock Werchter 2017 donderdag in perfecte festivalweersomstandigheden, met op het nippertje toch nog een compleet uitverkocht terrein. Mooie maar al te kabbelende optredens lieten de wei zacht wakker worden en het was wachten op Prophets Of Rage in de namiddag voor een eerste Fuck You-moment. Opvallende vaststelling: dit jaar wordt er niet gegrepen naar dansbare partyafsluiters op de mainstage. Al bouwde het Canadese Arcade Fire wél op hun eigen manier een dijk van een feest.