Dure flats Blauwe Boulevard verkopen als zoete broodjes: “Nu al wachtlijst voor tweede fase”

Hasselt -

Wie de jongste tijd aan de Hasseltse Kanaalkom passeerde, zag voor het eerst een stukje van de bouwwerf van Quartier Bleu boven het hekwerk uit steken. “Dat klopt”, zeggen Philip Onclin van Chateau Real Estate en Tom Van Becelaers van Matexi. “Het eerste gedeelte van de parkeergarage is klaar, nu gaan de bouwwerken bovengronds verder. En intussen draait ook de verkoop op volle toeren. De zeven luxeflats aan het water vlogen de deur uit en van de 83 flats in The Meridian zijn er ook al 53 verkocht.”