Wedstrijd voor gratis scootmobiel bij Kringwinkel

Genk - Voor de tweede maal gaat Kringwinkel De Koop van Genk op zoek naar een nieuwe eigenaar voor een scootmobiel. Het vervoermiddel is in prima staat, maar wordt niet meer gebruikt omdat de eigenaar overleden is. Zijn echtgenote schonk hem aan de Kringwinkel.

Vier jaar geleden belandde al eens een prima scootmobiel bij De Koop. Ook toen besliste de directeur die niet te verkopen, maar te schenken aan de kandidaat die er de beste bestemming aan kon geven. “Dat willen we ook nu weer doen”, zegt directeur Nathalie Put. “Zo’n toestel is voor sommige mensen heel handig, maar bijna onbetaalbaar. Bovendien hangt aan zo’n scootmobiel veelal een emotioneel verhaal. Dat is nu niet anders. We hebben hem gekregen van een vrouw die tranen in de ogen had bij de overhandiging. Hij was immers van haar overleden man. Daarom hechten ook wij er veel belang aan dat hij bij een goede, nieuwe eigenaar terecht komt. De vrouw die de scootmobiel schonk, is inmiddels verhuisd. We kunnen haar niet meer contacteren om haar op de hoogte te brengen van onze actie.”

Kandidaten die de scooter voor zichzelf of voor iemand anders willen winnen, moeten voor 20 juli een verhaal uitwerken waarmee ze de jury kunnen overtuigen. Dat kunnen ze mailen naar genk-winkel@dekoop.be, opsturen naar Kringwinkel, Bosdel 36, 3600 Genk, of bij de Kringwinkel indienen.