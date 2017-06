Het ABVV komt vandaag in Brussel op straat tegen wat het de “pensioenafbraak van de regering-Michel” noemt. Dat mensen langer en meer moeten werken voor minder pensioen, en dat op een ogenblik dat veel mensen hun job nu al niet aankunnen, dat zien de ‘kameraden’ niet zitten. Een regering die de citroen nog verder wil uitpersen, al evenmin.

Gevoelsmatig zal een groot deel van de 4,8 miljoen werkenden in dit land de socialistische vakbond volgen. Zij zien dat het ziekteverzuim op hun werkvloer blijft stijgen. In 100 dagen werken bleef de werkende Belg vorig jaar gemiddeld 5,52 dagen thuis. Een absoluut record. En dan hebben we het nog niet over de oprukkende burn-outepidemie: één op de tien werknemers loopt een hoog risico om op korte termijn een burn-out te krijgen. Bij één op de vier leidt de hoge werkstress tot gezondheidsklachten.

Desondanks drukte de Hoge Raad voor Werkgelegenheid ons gisteren weer maar eens snoeihard met de neus op de feiten. De HRW roept minister van Werk Kris Peeters op om niet te wachten tot 2030 om de pensioenleeftijd op te trekken naar 67 jaar, maar dit al een pak vroeger te doen. Jongeren en 55-plussers moeten ook veel meer aan het werk, en zij die werken moeten meer en voortdurend bijscholen. Het doel dat deze middelen heiligt is de levensvatbaarheid van ons sociaal model en dus ook de betaalbaarheid van onze pensioenen.

Anno 2017 verwachten bedrijven steeds meer van hun werknemers, zodat ze een competitieve speler kunnen blijven op de markt. Die markt verandert continu, waardoor werknemers nog harder, sneller en langer moeten werken. De druk wordt opgedreven, maar de middelen om de doelen te bereiken groeien niet altijd mee. Een crash dreigt. Dat is nefast voor de werknemer én zijn werkgever, dat is rampzalig voor ons sociaal model en onze economie. Nochtans is een job erg belangrijk, want die zorgt voor zelfontplooiing, discipline en structuur, sociale contacten en inkomsten om fijne dingen te kopen of te doen. Maar in een samenleving die dweept met economie lijkt werk wel zaligmakend geworden. “We zijn slaven van een ideologie die ons vertelt dat werk het hoogste ideaal is, dat we moeten werken om een fatsoenlijke en verantwoorde mens te zijn. Maar als straks al ons werk door robots is overgenomen, zijn we te laat om serieuze vragen over leven en arbeid te stellen”, schrijft de Amerikaanse historicus James Livingston in zijn pamflet ‘Fuck Work’. Werkbaar werk wordt dus de uitdaging van de volgende jaren. Regeringen en vakbonden moeten dat beseffen, al was het maar om ons sociaal model levensvatbaar te houden.