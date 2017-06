Na 28 jaar blijft het mysterie achter deze gruwelijke Polaroid-foto bestaan: wie zijn deze twee kinderen?

De Polaroid-foto werd in 1989 gevonden op een parkeerterrein in Florida. Foto: *

Een tienermeisje en een klein jongetje liggen gekneveld op een bed, hun monden zijn afgeplakt. Het sinistere beeld houdt Amerikaanse speurders al bijna drie decennia in bedwang. Niet alleen hebben ze de kinderen op de Polaroid-foto nog altijd niet teruggevonden, ze hebben zelfs nog geen idee van hun identiteit.

De Polaroid-foto werd in augustus 1989 gevonden op een parkeerterrein in de Amerikaanse staat Florida. De lokale politie startte meteen een onderzoek. 28 jaar later hebben de speurders echter nog altijd geen zekerheid over wie de kinderen op de foto zijn. Laat staan dat ze al een spoor hebben om de “gijzelaars” terug te vinden.

De agenten stonden dan ook voor een bijna onmogelijke opdracht. Het enige waarop ze konden voortgaan, was een ruitloze witte bestelwagen die in de omgeving van het parkeerterrein gespot was.

Zodra de foto werd verspreid, kwamen meerdere mensen zich melden op het politiekantoor die beweerden de kinderen te kennen. Een van die mensen was de moeder van Tara Calico, een achttienjarig meisje dat een jaar eerder verdwenen was nadat ze er met haar fiets op uit getrokken was in thuisstaat New Mexico.

Omdat onderzoek uitwees dat het materiaal dat gebruikt was om de foto te maken pas in 1989 was gekocht, was er opnieuw hoop voor de familie Calico dat hun dochter nog zou leven. Ze waren er dan ook zeker van dat het meisje op de foto Tara was. Tot die conclusie kwam ook Scotland Yard, de Britse politiedienst die meehielp aan het onderzoek. De FBI was echter niet zo zeker. “Onvoldoende bewijsmateriaal”, luidde het. De zaak werd nooit opgelost.

Tara Calico. Foto: *

Eenzelfde verhaal bij het jongetje op de foto. Hij werd nooit formeel geïdentificeerd, al beweerde de familie van Michael Henley aanvankelijk wel dat het om hun zoon ging. Die theorie werd echter ontkracht toen agenten de overblijfselen van de jongen vonden in een bos in New Mexico. Het jongetje zou er om het leven gekomen zijn nadat hij verdwaald was geraakt.

Tot op vandaag is dus geen van beide kinderen op de foto geïdentificeerd.