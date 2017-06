Sunderland kiest voor Simon Grayson als nieuwe manager

De Brit Simon Grayson is de nieuwe manager van Sunderland. Dat maakte de club donderdag bekend op de clubwebsite. De 47-jarige Grayson ondertekende een contract voor drie seizoenen bij “The Black Cats”. Hij is de opvolger van David Moyes, die vorige maand opstapte na de degradatie uit de Premier League.

“Ik ben verheugd om naar Sunderland te komen, een club met zo’n geweldige geschiedenis en traditie, en ik wil de goede tijden van de club terugbrengen”, aldus Grayson op de clubwebsite. “Sunderland mag van geluk spreken met zoveel steun en ik wil de supporters een team geven waar ze trots op kunnen zijn. Het Championship is een zware competitie, maar ons doel is om de club zo snel mogelijk terug te brengen naar waar ze hoort. Ik kan niet wachten om van start te gaan.”

Grayson is een voormalig profvoetballer van onder andere Leicester City, Aston Villa en Blackpool. Als manager werkte hij nog nooit in de Premier League, maar bij Leeds United (2008-2012), Huddersfield (2012-2013) en Preston North End (2013-2017) heeft hij wel al ervaring opgedaan in het Championship.

Sunderland degradeerde het afgelopen seizoen uit de Premier League nadat het met amper 24 punten uit 38 wedstrijden op de laatste plaats eindigde. Jason Denayer (Manchester City) en Adnan Januzaj (Manchester United) kwamen beiden op huurbasis uit voor Sunderland.