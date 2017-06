Hasselt heeft het… allemaal

Deze zomervakantie gaat onze feestreporter Jasmien wekelijks op stap ergens in Limburg. Stop nummer 1 is de hoofdstad van de smaak, Hasselt. In deze Limburgse studentenstad is de Versuz de grootste en bekendste club, maar wat heeft Hasselt nog meer te bieden op feestvlak? Onze feestreporter zocht het voor je uit.