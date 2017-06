Katmer Börek (börek met laagjes)

Ooit stond ze achterin de keuken van haar mans kebabzaak te zwoegen, maar vandaag is de Maasmechelse hobbykokkin Beyhan Agirdag bekender dan Jeroen Meus op de sociale netwerksite mutfaktayim_b. Deze week maakt ze een overheerlijk gerecht klaar: katmer börek. Smakelijk!

Ingrediënten: 500 gram bloem, 100 ml lauwe melk, 100 ml room, 100 ml lauw water, 50 ml olie, 1/4de verse gist (10 gram), 1 koffielepel zout, 1 koffielepel zout, 1 koffielepel suiker. Vulling: 150 gram gesmolten boter, 1 eierdooier met 1 eetlepel gesmolten boter om erop te smeren.

Bereiding:

Voor het deeg:



- Verwarm de melk, room, het water en de olie tot het geheel lauwwar is. (Maar wees daar voorzichtig mee: té warm maakt de gist kapot. Liever iets te koud, dan te warm!)

- Doe alle vloeibare ingrediënten in een grote kom.

- Voeg de suiker, het zout en de gist toe en meng het geheel.

- Voeg de bloem erbij en kneed heel goed tot een zachte deeg (5 á 10 min.).

- Maak er 12 deegbolletjes van en laat 10 min afgedekt rusten. (Gebruik wat bloem tegen het plakken van het deeg.)

- Smelt de boter.

- Rol de deegbolletjes eerst uit op een met bloem bestoven werkblad tot ze zo groot zijn als een dessertbord.

- Rol dan het deeg uit tot een ronde lap van ongeveer 35-40 cm (of zo dun mogelijk!).

- Bekleed een ronde bakplaat van 40cm of een vierhoekige bakplaat (30-40) met bakpapier en vet deze in met wat gesmolten boter.

- Leg daarop de eerste lap deeg en bestrijk ze met 2-3 el gesmolten boter. Leg daar weer een lap deeg op. Herhaal al deze stappen en bestrijk alle lagen zo met de gesmolten boter.

- Meng de boter en eierdooier en bestrijk de bovenste laag in zodat ze mooi glanzend worden bovenaan.

- Laat de börek afgedekt 1 à 1,5 uur rusten.

- Bak ze in een voorverwarmde oven 20 à 25 minuten op 200°C. (Let wel: elke oven is anders en de baktijden kunnen verschillen!)

- Laat een beetje afkoelen en snijd in stukken. Smakelijk!

Tip: De lange dunne rolstok kunnen jullie kopen in de turkse winkel of in een bouwmarkt en laten bijwerken tot het gewenste formaat!

Bekijk de instructievideo!