42 maanden met uitstel voor vader die zoon probeert te wurgen met touw

Maaseik - Een 53-jarige man uit Maaseik kreeg donderdag voor de correctionele rechtbank een celstraf van 42 maanden met uitstel omdat hij tijdens een zoveelste discussie zijn geduld verloor en zijn toen 18-jarige zoon probeerde de wurgen met een touw. De jongeman kampt nog steeds met een trauma. “Ik dacht dat ik het had verwerkt, maar door hier te staan komt alles terug. Ik heb gevreesd voor mijn leven”, klonk het in tranen voor de rechter.

Nadat enkele vrienden van het gezin na een gezellige barbecue naar huis vertrokken, barstte de hel los aan de familiewoning in Maaseik op zaterdag 2 juni 2012. De vader, die als zelfstandig schrijnwerker actief was, vertelde zijn zoon dat hij niet tevreden was over het werk dat hij als jobstudent in zijn zaak uitvoerde. Omdat de relatie tussen vader en zoon al enige tijd vertroebeld was door de spanningen binnen het nieuw samengesteld gezin, bleek deze discussie de druppel te zijn.

“Steek me neer”

De vader verloor zijn geduld en liep naar zijn vrachtwagen die op de oprit geparkeerd stond. Hij kwam terug met een touw en wierp het in de richting van zijn kind. “Ofwel hang jij jezelf op, ofwel hang ik mezelf op”, klonk het. Omdat de zoon hier niet op inging, kwam de Maaseikenaar met een tweede touw aandraven. Deze keer gooide hij het met een lus over het hoofd van zijn zoon en trok hem omver. De jongen kon een wurging uiteindelijk voorkomen door zijn handen tussen het touw en zijn nek te houden. Hij vluchtte vervolgens naar de badkamer, waar hij achterna gezeten werd door zijn vader. Die had een zelfgemaakt mes in de hand en deed een nieuw voorstel. “Steek me neer”, zei hij terwijl hij het wapen aanreikte. Ook deze keer weigerde de jongeman, waardoor hij nog enkele slagen met het handvat moest incasseren.

Levensgevaarlijk gewond

De jongen deed enkele dagen later aangifte van de feiten. Een dokter kon de verwondingen, waaronder striemen in zijn hals, vaststellen. “Indien de handeling langer had aangehouden, zou de tiener levensgevaarlijk gewond zijn geraakt”, stelt het openbaar ministerie. “Wat is er erger dan je kind zo aan te vallen? Dit zorgt voor enorme trauma’s voor het leven.” En zo bleek het ook toen vader en zoon na jaren zonder contact weer oog in oog stonden voor de rechter. De zoon, die tijdens de zitting met moeite zijn tranen kon bedwingen en dichtklapte als de voorzitter hem vragen stelde over die bewuste dag, zal nu onderzocht worden door een psychiater om de morele schade te bepalen. “Het had nooit mogen gebeuren”, vertelde de Maaseikenaar nog tijdens zijn laatste woord. “Ik heb er ongelooflijk veel spijt van, maar ik kan de klok niet terugdraaien.”