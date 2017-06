Op festivals als Best Kept Secret, Paradise City en Tomorrowland heb je tegenwoordig geen cash meer nodig. Daar betaal je je drank en je maaltijd gewoon met een armband of je bankkaart. Maar niet op Werchter of Couleur Café. Waarom eigenlijk?

Rock Werchter en Couleur Café trappen straks de zomervakantie officieel op gang. Behalve aan muziek doen bezoekers zich op de weide in Werchter of onder het Atomium in Brussel ook gretig te goed aan het ...