Klanten twee Lommelse cafés worden getest op tuberculose

Lommel -

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid gaat midden juli uit voorzorg een tuberculosetest organiseren voor de klanten van twee cafés aan het Lommelse marktplein. Half mei kreeg het agentschap de melding dat een Lommelaar in het ziekenhuis is opgenomen met tuberculose. “De man is een vaste klant van deze twee horecazaken. Daarom raden we ook de andere regelmatige bezoekers aan om zich te laten testen”, klinkt het.