NBA. Negenvoudig All-Star Chris Paul versterkt Houston Rockets

NBA-vedette Chris Paul ruilt de Los Angeles Clippers voor Houston. De 32-jarige Amerikaan, een negenvoudig All-Star, moet er aan de zijde van James Harden voor succes zorgen bij de Rockets.

Clubeigenaar Leslie Alexander wil volgend seizoen een gooi doen naar een derde titel. Houston werd al eens kampioen in 1994 en 1995.

“Sinds we die twee kampioenschappen na elkaar wonnen, is een derde titel het ultieme doel van deze club”, zegt Alexander op de teamwebsite van de Rockets. “Met James Harden en Chris Paul hebben we twee van de beste spelers uit de competitie in de rangen. In combinatie met het systeem van coach D’Antoni beschikken we over de wapens om de komende jaren op het hoogste niveau mee te spelen.”

De Clippers krijgen in ruil voor Chris Paul zeven spelers en cash.

Houston is voor de point guard (1m83) pas zijn derde club. Daarvoor was de tweevoudig olympisch kampioen (2008 en 2012) bij de New Orleans Hornets (2005-2011) en de Clippers aan de slag.

De Rockets beëindigden het reguliere seizoen in de Western Conference als derde (55w-27v) na de latere kampioen Golden State en San Antonio. In de play-offs gingen Harden en co er na winst tegen Oklahoma City (4-1) in de halve finales van de Conference uit tegen de Spurs (2-4). Chris Paul verloor met de Clippers in de eerste ronde van Utah Jazz (3-4).