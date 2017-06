Marco uit Kapellen maakt vrijdag zijn droom waar. Hij vertrekt dan op advies van de dokter op bedevaart naar Santiago de Compostella. Maar eerst moet hij nog opvang zien te vinden voor zijn hond Max. En dat is niet gemakkelijk, want alle opvangasielen zitten vol en een hondenhotel kan Marco niet betalen. Ook bij zijn familie kan het dier niet terecht. De man is er duidelijk het hart van in, maar zijn gezondheid gaat voor en als hij geen opvang vindt, zal hij het dier moeten laten inslapen.