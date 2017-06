Meisje (18) verkracht op Zeedijk van Oostende terwijl vriend moet toekijken

Een meisje van 18 is in de nacht van dinsdag op woensdag door twee mannen verkracht op de Zeedijk van Oostende, vlak bij het casino. Haar vriend werd door een derde op afstand gehouden, onder bedreiging van een mes.

Het koppeltje woonde in het Casino het galabal bij, als laatstejaars van hun middelbare school in Gistel. Ze besloten een luchtje te gaan scheppen, toen ze aangesproken werden door drie jongelingen van vreemde origine. De drie eisten geld. De jongen gaf alles wat hij bij had, in totaal zeventig euro. Maar dan werd hij met een mes bedreigd door één van de kerels, terwijl zijn twee kompanen het meisje lastig vielen. Het slachtoffer, een meisje van 18 werd daarop verkracht, voor de ogen van haar vriend. Na de feiten liep het trio weg, ze konden niet meer gevat worden.

Politie en parket bevestigen dat er aangifte gedaan is voor verkrachting. “Er worden enkele sporen onderzocht. Nog niemand is opgepakt”, aldus de politie.