VN gaan vanaf volgend jaar besparen op vredesoperaties

De Verenigde Naties (VN) gaan hun budget voor vredesoperaties vanaf volgend jaar verminderen met zo’n 600 miljoen dollar. Dat gebeurt onder druk van de Verenigde Staten.

Het budget voor de blauwhelmen daalt van 7,9 tot 7,3 miljard dollar. Momenteel zijn er zestien VN-vredesmissies, vooral in Afrika en in het Midden-Oosten, maar ook in Cyprus, Kosovo en Haïti. De duurste opdrachten (in Darfoer in Soedan en in Congo) zouden het meeste moeten besparen.

De VS willen hun bijdrage aan de vredesoperaties verminderen. Zij dragen nu meer dan een kwart (28,5 procent) bij, en willen dat beperken tot 25 procent.

Over de korting werd wekenlang onderhandeld. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres overlegde de voorbije dagen met Amerikaans buitenlandminister Rex Tillerson en met leden van het Amerikaanse Congres.

Vrijdag zou de VN-begroting worden goedgekeurd door de Algemene Vergadering.