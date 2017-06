‘Familie’ geeft al prijs wie ‘man met de motorhelm’ is

Vilvoorde - De scenaristen van ‘Familie’ hebben de kijkers verrast door woensdagavond al de identiteit te onthullen van ‘de man met de motorhelm’. Ook de aflevering van dinsdag wist te verrassen, want die leek plots wel heel erg op een reclamespotje voor Walibi.

Wie is de man die Stefanie heeft ontvoerd en zijn gezicht verborg onder een zwarte motorhelm? Veel fans van ‘Familie’ dachten dat die vraag pas morgenavond beantwoord zou worden, tijdens de extra lange seizoensfinale. Het antwoord kwam donderdagavond al: Simon (Braam Verreth) is de man die Stefanie (Jasmijn Van Hoof) al een maand vasthoudt in een kelder. De ‘man met de motorhelm’ is dus niet Jason, de Nieuw-Zeelander die Stefanie een tijd lang stalkte, maar aanbidder Simon die Stefanie niet graag naar Nieuw-Zeeland zag vertrekken. De volgende dag zou duidelijk worden waarom en hoe Simon zijn slachtoffer na haar terugkeer in België ontvoerde.

Walibi

Wie dinsdag al naar ‘Familie’ keek, kreeg zin om zich een jaarabonnement voor Walibi aan te schaffen. De aflevering leek een langgerekte reclamespot. “We hebben het scenario niet geschreven in functie van opnames in een pretpark”, zegt Wim Feyaerts, producer van ‘Familie’. “We zochten gewoon een romantisch-komisch nevenverhaal voor Louise. Uiteindelijk kwamen we bij Walibi terecht. Maar voor alle duidelijkheid: we hebben het park zelf gecontacteerd.”

De Vlaamse Regulator voor de Media had de bewuste aflevering nog niet gezien en had dus niet kunnen onderzoeken of bepaalde regels met de voeten zijn getreden.