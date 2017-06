STVV stelt nieuwe wedstrijdshirts voor en kiest voor oude glorie als partner

Olympic Sportswear levert de nieuwe wedstrijdshirts die STVV vandaag voorstelde. Het merk is in handen van de familie Lismond. “Marcel Lismond is één van de oude STVV-gloriën en bleek dan ook een logische partner in dit verhaal”, laten de Kanaries weten. De shirts zijn bovendien uniek omdat ze volledig ontwikkeld en gepersonaliseerd zijn voor STVV.