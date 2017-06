Vrouw aan hoofd van medische staf KRC Genk: “Volgende week naar FC Barcelona”

Een vrouw in het mannenbastion dat voetbal is, het blijft de uitzondering op de regel. Leonie Geukens, een prille dertiger uit het Tongerse, is zo’n uitzondering. Zij is de kersverse verantwoordelijke voor het hele medische departement bij Genk. “Ik ben blij dat ze kijken naar de kwaliteit en niet naar het geslacht.”

Ze was al in dienst bij Genk. Als arts in de jeugdacademie. Functie waarin ze op dagelijkse basis samenwerkte met clubdokter Stijn Indeherberge, intussen naar PSV vertrokken. “Die samenwerking verliep ...