VIDEO. Poetshulp Kathy (32) redt vrouw (69) die zich in sandwich verslikte van verstikkingsdood

Kortessem -

“Een EHBO-cursus heb ik nooit gehad. Ik heb gewoon mijn gevoel gevolgd”, zegt Kathy Coninx (32) uit het Kortessemse Vliermaalroot. Kathy was in het naburige Guigoven aan het poetsen bij Liliane Van de Cloot (69) toen de vrouw zich plots verslikte in een sandwich. “Liliane kreeg geen lucht meer, werd helemaal blauw en viel bewusteloos”, zegt Kathy. “Ik heb meteen de 112 gebeld en die hebben mij aan de telefoon begeleid bij de reanimatie van Liliane. Vier minuten later had ik haar terug.” “Ik ben Kathy eeuwig dankbaar. Ze heeft mijn leven gered”, zegt Liliane, die haar poetsvrouw met bloemen bedankte.