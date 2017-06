Maasmechelaar vangt seksueel mishandelde meisjes op in de Filipijnen

Maasmechelen - Een job in het hoofdkantoor van een bank, een woonplaats dicht bij zijn familie en 90 procent van zijn salaris. Bart van Oost (33) gaf het drie jaar geleden allemaal op, met maar één doel: samen met zijn echtgenote Jolene Filipijnse straatkinderen een beter leven geven. Ondertussen is hij directeur van Cure Foundation Philippinnes, een organisatie die vorig jaar 100.000 maaltijden uitdeelde en onderdak biedt aan 22 meisjes die slachtoffer werden van seksuele uitbuiting. “Zij werden vaak door hun ouders verkocht via internet om misbruikt te worden”, zegt Bart. “Het jongste slachtoffer dat we hier opvangen was zelfs maar twee jaar oud.”

Bart Van Oost een Limburgse wereldburger noemen, is een understatement van jewelste. Zijn wieg stond in Maastricht, maar als kind stak hij al dagelijks de grens over om hier in Limburg naar school te ...