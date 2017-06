Mosselseizoen officieel geopend: eerste oogst op Oosterschelde

Op de Oosterschelde is woensdag de eerste nieuwe oogst van de Zeeuwse mossel opgevist. Dat meldt het Nederlands Mosselbureau. De eerste oogst is “klein maar fijn”, klinkt het. De Belgen nemen 65 procent van de totale afzet voor hun rekening.

“De smaak is uitstekend en de schelpen zijn mooi gevuld, maar op de echt grote mosselen is het nog even wachten”, zegt mosselkweker Nico van Zandvoort.

Dat de schelpen nog aan de kleine kant zijn, heeft volgens de kweker mogelijk te maken met de weinige regenval de afgelopen weken. “Nu het wat minder heet en droog is, gaat het voedselaanbod in de kweekgebieden toenemen en wordt de groeiachterstand snel ingelopen.”

De Nederlandse productiegebieden voor de Zeeuwse mossel liggen voor 60 procent in de Waddenzee en voor 40 procent in de Oosterschelde. Een mossel heeft ongeveer twee jaar nodig om consumptierijp te worden.