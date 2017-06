Bilzerse kunstacademie bouwt artistiek feestje

Bilzen - Kunstkoepel -Academie voor Beeld heeft een topweekend achter de rug. Vrijdag opende de traditionele eindejaarsexpo in De Wandeling in de Hospitaalstraat. Die bracht heel wat kijklustigen op de been. Dat was ook het geval in de ruimtes van EXPOkimpel op de vrijetijdscampus aan de Eikenlaan, waar de werken van de afstuderende volwassenen worden getoond. Beide tentoonstellingen zijn nog toegankelijk tot woensdagavond 28 juni. De eindwerken van de jongeren hangen tot eind augustus in de gangen van het stedelijk administratief centrum.

Zaterdagavond was cc De Kimpel het decor van de plechtige proclamatie. 21 jongeren en 16 volwassenen studeerden af aan de Academie voor Beeld. Daarnaast studeerden nog een 90-tal Bilzenaren van diverse leeftijden af in de verschillende graden aan de Academie voor Muziek en Theater.

De apotheose vond zondag in De Wandeling plaats, waar het jaarlijkse frivole artistieke feestje ARTyTime circa 750 bezoekers charmeerde. Jong en oud genoten van de lessen van ’t Kwasteeltje en de (groot)ouders keken trots toe hoe meer dan 100 kleuters en kinderen hun getuigschrift in ontvangst namen.

Als verrassing kregen ze elk een draagtas die dankzij allerhande materialen in een mum van tijd in een uniek kunstwerk getransformeerd werd. Voorts vielen de teken-o-maten duidelijk in de smaak. Iedereen die poseerde voor een tekensessie keerde nadien met zijn of haar portret naar huis.