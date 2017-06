Boli oogt scherp, Diarra legt fysieke tests af

In sportmedisch centrum Adlon in Diepenbeek legden de Kanaries dinsdag hun fysieke testen af. Woensdag komen nog een aantal beloften aan de beurt, terwijl het gros van de A-kern om 10 uur en om 16 uur weer traint op het oefencomplex in Sint-Truiden.

Wie dinsdag al present was voor de proeven in Diepenbeek was Ujpest-middenvelder Souleymane Diarra. Pas vandaag wordt duidelijk of hij effectief speler van STVV wordt. De voorbije dagen waren Philippe Bormans en co volop bezig met het dossier van nieuwe spits Babacar Gueye.

Wie verder opvallend scherpt oogt is Yohan Boli (foto). Hij lijkt de achterstand na zijn schouderoperatie goed in te halen.