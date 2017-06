Na 68 jaar nog steeds verliefd zijn op elkaar, zo ziet dat eruit

Al 68 jaar delen Ollie en Donald King lief en leed en de twee zijn na al die jaren nog even dol op elkaar. Fotografe Paige Franklin haalde hen voor haar lens op vraag van hun kleindochter en ze was zo ontroerd door wat ze te zien kreeg dat ze online haar verhaal deelde. "Ik kreeg de kans om twee van de liefste mensen ooit te ontmoeten." En dat blijkt ook uit de ontroerende foto's.

Hun 68ste huwelijksverjaardag staat voor de deur en dus besloot de kleindochter van Ollie en Donald King hen een fotoshoot cadeau te doen. De twee wonen al meer dan dertig jaar samen op een boerderij waar ze vee hoeden en maïs, sojabonen en tabak kweken. Het zijn eenvoudige mensen, maar hun langdurige liefde is wel uitzonderlijk. Fotografe Paige Franklin was dan ook zo onder de indruk van het koppel dat ze haar verhaal deelde op de Facebookpagina van 'Love What Matters', waar hartverwarmende foto's worden gedeeld.

"Er zijn momenten geweest in mijn carrière dat ik achteraf even achterover moest leunen en denken 'WOW, wat hou ik van mijn job'. Vanavond was een van die momenten. Ik kreeg vanavond de kans om twee fantastisch lieve mensen te ontmoeten, Ollie en Donald. Ze zijn in september 68 jaar getrouwd. Ze hebben samen drie kinderen en ze zijn nu meer levenslustig en gelukkig dan ze ooit zijn geweest. Ik hoop en bid dat mijn huwelijk even lang mag duren als dat van hen. Ik vroeg hem naar op wat hij het meest trots was van haar (dat is een trucje dat ik toepas in fotoshoots met koppels) en hij keek mee een minuutje aan en keek dan naar haar en zei 'Er is niet één iets. Ze is helemaal fantastisch'. Mijn hart!."