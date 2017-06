Onderzoek van Limburger: scheidsrechter oordeelt strenger bij zien van slowmotionbeelden

Zonhoven - Bij het zien van slowmotionbeelden beoordeelt een scheidsrechter strenger dan in ‘real time’. Dat is de conclusie van de doctoraatsstudie die Limburger Jochim Spitz woensdag verdedigt aan de KU Leuven. Spitz onderzocht onder leiding van professor en “refereeing expert” Werner Helsen de impact van slow motion op het waarnemings-en beslissingsproces van arbiters. De Limburgse topref Serge Gumienny is niet verrast over de uitkomst.

De videoref is op komst in de Jupiler Pro League. Komend seizoen wordt hij in 48 wedstrijden online getest, vanaf volgend seizoen zal hij de scheidsrechter op het veld helpen als blijkt dat die een foute beslissing neemt bij doelpunten, strafschoppen of rode kaarten. “De videoref gaat de toekomst van het voetbal veranderen, maar de complexiteit ervan wordt nog danig onderschat”, waarschuwt Jochim Spitz.

De Zonhovenaar baseert zich daarbij op het onderzoek dat hij uitvoerde bij 88 Europese scheidsrechters. Die werden gevraagd om 60 wedstrijdsituaties te bestraffen met een gele, rode of geen kaart. De helft van de situaties moesten ze beoordelen na het zien van de beelden in real time, de andere helft in slow motion. Voor elke gebruikte situatie stelde een panel van de UEFA een referentiebeslissing op.

Doelbewuster

Wat bleek? De refs bestraften strenger in slow motion dan in real time. Bij fases waarvoor de referentiebeslissing een gele kaart was, gaf 20 procent van de refs rood bij het zien van de beelden in slow motion. In real time deed maar 10 procent dat. De verklaring luidt volgens Werner Helsen “dat een overtreding in vertraagde herhaling doelbewuster overkomt.”

“De werkelijke impact van een overtreding is erg moeilijk te zien in een fractie van een seconde”, beaamt topref Serge Gumienny. “Als we op een scheidsrechterscursus beelden van bepaalde fases terugzien, krabben we ons soms achter de oren. De ernst van een overtreding wordt op het moment zelf dikwijls niet zwaar genoeg bestraft.”

De International Football Association Board (IFAB) heeft intussen al richtlijnen geformuleerd voor het gebruik van vertraagde beelden. Een goede zaak, vindt Gumienny. “De personen achter het scherm moeten goed geïnformeerd en getraind worden. Zo kan alles in een vlotte communicatie verlopen. Een beslissing van de ref op het veld bijsturen mag geen vijf minuten duren, dan begint het publiek te morren.”