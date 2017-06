Genk-aanwinst Benson: “Neen, ik ben niet de nieuwe Bailey”

Zeg niet Manuel Benson, maar Benson Manuel. Benson de voornaam, Manuel de achternaam. Toch gaat hij door het leven als Benson. Dat is ook de naam die prijkt op het shirt met rugnummer 29. Dat leerden we tijdens de officiële presentatie van de 20-jarige Belg met Angolese roots. Op ’t Lisp brak hij vorig seizoen helemaal door. Hij wordt in Genkse kringen al de nieuwe Bailey genoemd. Maar dat vindt hij maar niks. “Bailey en Benson zijn twee verschillende spelers. Zeker naast het veld.”