Busverkeer in Limburg opnieuw verstoord door vakbondsactie

Beringen / Hasselt / Kinrooi -

Het busverkeer in onze provincie is woensdagochtend opnieuw verstoord door een vakbondsactie. Maandagochtend legden de chauffeurs al het werk neer in de stelplaats van De Lijn in Beverlo. Woensdag blijkt dat ook in andere stelplaatsen chauffeurs gehoor geven aan de oproep van de vakbonden om niet uit te rijden. In Zuidwest-Limburg rijden er geen bussen, maar ook in de regio Kinrooi en rond Hasselt is het busverkeer verstoord. De hinder kan in de loop van de ochtend nog oplopen.