Trump heeft valse tijdschriftvoorpagina waarop hij zelf bestoeft wordt hangen in zijn golfclubs

Amerikaans president Donald Trump heeft al meermaals verschillende media ervan beschuldigd ‘fake news’ te verspreiden. Maar in zijn eigen golfclubs wordt zelf een loopje genomen met de waarheid, zo ontdekte de Amerikaanse krant The Washington Post.

In minstens vier golfclubs van de Amerikaans president hangt namelijk een foto van Donald Trump op de cover van het gerenommeerde Amerikaanse magazine Time. Op de voorpagina staat onder andere te lezen dat The Apprentice, het tv-programma van Trump, een grote tv-hit blijkt. Bovenaan de cover: “Trump scoort op alle vlakken, zelfs op televisie!”. Het tijdschrift lijkt zo wel een ode aan de pre-presidentiële carrière van Trump. Zelfs toen hij nog maar ‘gewoon’ een reality-ster en vastgoedmagnaat was, sierde hij al de cover van Time, zo doen de kaders in de golfclubs uitschijnen.

Daar lijkt op zich niks mis mee, ware het niet dat het om een valse cover gaat. Op 1 maart 2009, de datum waarop het tijdschrift gedateerd is, stond Donald Trump namelijk helemaal niet op de cover van Time. Meer nog: op die datum is er geen nummer van het tijdschrift verschenen, en in heel 2009 stond Trump niet één keer op de cover.

Schoonheidsfoutjes

Bovendien bevat de voorpagina heel wat kleine schoonheidsfoutjes die verraden dat het om een vals exemplaar gaat. Zo is de rode rand dunner dan op een échte Time-cover. Ook het gebruik van uitroeptekens is niet iets dat Time doet op z’n cover.

A Time Magazine with Trump on the cover hangs in his golf clubs. It’s fake. https://t.co/GbabQP5hXQ pic.twitter.com/EFTEcyasRE — Washington Post (@washingtonpost) June 27, 2017

Ook Time Inc. zelf bevestigt dat de cover geen échte Time-cover is. Een dag na 1 maart 2009, dus op 2 maart 2009, verscheen er wél een nummer van het tijdschrift. Maar daar stond niet Donald Trump, maar wél actrice Kate Winslet op. Een aantal titels die op de échte voorpagina staan, staan evenwel ook, in een ander lettertype, op de valse Trump-cover.

Wie maakte de cover?

De Amerikaanse krant The Washington Post vroeg de Trump-organisatie voor een verklaring, maar kreeg geen reactie op de vraag wie de cover maakte en waarom die ophangt in meerdere golfclubs van de huidige Amerikaanse president, die niet alleen zijn naam dragen, maar ook nog eens gevuld zijn met foto’s van hem. Sarah Huckabee Sanders, woordvoerster van het Witte Huis, wilde niet zeggen of Donald Trump zelf al dan niet wist of de cover vals was.