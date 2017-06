STVV huurt Senegalese spits van Hannover 96

Na de komst van Jordan Botaka heeft STVV opnieuw aanvallende versterking binnengehaald. Diepe spits Babacar Gueye wordt met aankoopoptie gehuurd van de Duitse eersteklasser Hannover 96. Een knappe transfer voor de Kanaries, want ook Zulte Waregem wilde de Senegalees opnieuw huren.

De boomlange spits (1m90) beleefde na Nieuwjaar een degelijke periode aan de Gaverbeek. Hij scoorde zelfs in de bekerfinale tegen Oostende, maar rekent op meer speelgelegenheid aan de Tiensesteenweg. Gueye zal pas op het einde van de week met de groep meetrainen, omdat hij nog een deel van zijn medische en fysieke tests moet afleggen.

Met de komst van de spits is STVV voor het eerst in jaren erg goed voorzien in de voorlinie. Eerder tekende Igor Vetokele al een nieuwe overeenkomst en ook Yohan Boli is binnenkort weer topfit. Bovendien beschikken de Kanaries ook nog over jong talent Kurt Abrahams.

Gueye is na Schevenels, Antunes, Kitsiou, Charisis en Botaka het zesde nieuwe gezicht op Stayen.