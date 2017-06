Auto bolt van trappen op Diepenbeekse Markt

Diepenbeek - Dinsdagochtend is een rode Ford Fiësta zonder bestuurder van de trappen op de Markt naar beneden gebold. De Fiësta denderde acht trappen naar beneden en schoof dan pardoes achterop een geparkeerde wagen. “Een heel vreemde zicht”, vertelt een getuige. “Misschien moet de gemeente toch maar extra bescherming plaatsen voor de wagens die op het bovenste gedeelte parkeren.”

“Dit kan eigenlijk op elke hellende straat gebeuren”, vindt burgemeester Patrick Hermans (PUUR). “Volgens de politie was de handrem niet opgetrokken. Tja, op die manier kan een wagen natuurlijk aan het bollen geraken. We gaan geen bijkomende maatregelen op het Marktplein nemen. Dit is pas het tweede soortgelijke ongeval. Eerder was al eens een BMW aan de overzijde van het plein in de waterpartij gesukkeld. Ook daar was er wat onvoorzichtigheid in het spel.”