Nog tot vrijdag hinder op Grote Baan

Houthalen-Helchteren - Nog tot en met vrijdag loopt het verkeer op de Grote Baan in Houthalen-Helchteren moeizaam door het afstellen van de vernieuwde, slimme verkeerslichten.

Daarvoor werden de voorbije weken al kabels getrokken, die het verkeer op de Grote Baan nauwkeurig kunnen tellen. Vanaf juli krijgt de verkeersstroom met het meest aantal voertuigen per rijrichting, automatisch langer groen licht. Dat moet de doorstroming op de drukke verkeersader bevorderen. De tellingen gebeuren ter hoogte van de kruispunten Hamburgerhill, Houthalen-centrum en ter hoogte van de Herebaan. De lichten worden onderling ook op elkaar afgestemd in functie van de drukste verkeersstromen. Omdat de Grote Baan in Houthalen-Helchteren al erg verzadigd is, blijven files en vertragingen wel nog altijd mogelijk. Bovendien is ook het kruispunt in Helchteren niet aangepast, waardoor er daar file mogelijk blijft. Deze week is begonnen met het afstellen van de lichten, waardoor de politie om sommige momenten het verkeer noodgedwongen moet regelen. Dat zorgde vooral dinsdagmorgen even voor langere files dan gewoonlijk. Tegen vrijdagavond zijn de aanpassingen helemaal klaar.