De gezondheidstoestand van de gedetineerden in de Vlaamse gevangenissen is alarmerend. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport van de UGent. Ze eten ongezond, roken te veel, vrijen onveilig en vertonen fysieke klachten. Ook de mentale gezondheid is een groot probleem. 37,6 procent van de gedetineerden dacht ooit aan zelfdoding en 22,9 procent ondernam ook effectief een poging. Dit is ronduit dramatisch. Overigens, en dit ter zijde, de studie dateert al van december 2015, maar komt nu pas boven water door toedoen van Vlaams parlementslid Vera Jans (CD&V). De reden daarvoor kent u ook wel, de cijfers zijn niet iets om trots op te zijn.

Uiteraard is het de vraag hoe het zover is gekomen. Daar geeft het onderzoeksrapport geen antwoord op. Maar wanneer we hier schrijven dat dit waarschijnlijk mee een gevolg is van de overbevolking in onze gevangenissen, zullen we er niet ver naast zitten. Te veel gevangenen in een te kleine ruimte en met te weinig cipiers maakt dat vooral veel ‘gezeten’ wordt en dat er spanningen ontstaan. Dat is nog meer het geval in de oudere gevangenissen.

De overbevolking is een aanslepend probleem. Verklaringen zijn te lange gevangenisstraffen en vooral veel te veel mensen die ook lang in voorhechtenis zitten in afwachting van hun proces, wegens onze trage en complexe rechtsgang. In vergelijking met bijvoorbeeld Nederland hebben we in verhouding veel meer gevangenen. Dat is helemaal niet nodig. Wie zijn boekje te buiten gaat, moet worden gestraft. Maar dat hoeft niet altijd een gevangenisstraf te zijn, er zijn veel alternatieven. In gevangenissen moeten vooral mensen zitten die gevaarlijk zijn voor de maatschappij. Wie fiscaal of sociaal fraudeert, moet men niet in de gevangenis zetten, maar aan zijn geld zitten dan wel vrijwilligerswerk opleggen.

Maar om terug te komen op de fysieke en mentale gezondheidstoestand van onze gevangenen: die zou zo optimaal mogelijk moeten zijn. We moeten daarin investeren. We zijn er ons van bewust dat we ons met deze stelling niet populair maken. Wie in de gevangenis belandt, heeft dat aan zichzelf te denken, is de redenering. Eigen schuld, dikke bult. Maar vroeg of laat komt zowat elke gevangene opnieuw vrij. En dan hebben we er alle belang bij dat hij of zij klaar is om zo snel mogelijk weer te functioneren in onze maatschappij. Is dat niet het geval, dan zal ons dat ook geld kosten aan gezondheidszorgen en mentale begeleiding, maar dan buiten de gevangenis. Het houdt bovendien risico op recidive in. En dan herbegint het hele verhaal van vooraf aan. Daar heeft niemand iets aan. Zij niet en wij ook niet.