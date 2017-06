“Pieter zal goud willen winnen voor haar”

Beringen - “Jutta is niet zo’n janker als onze Pieter”, lacht vake Rudi Timmers hartelijk na de geboorte van zijn kleindochter. Maandagavond is de Beringse zwemkampioen Pieter Timmers (29) voor het eerst papa geworden. Hij kondigde de geboorte gisteren trots aan via sociale media: “Klaar om de wereld te ontdekken. 4.000 gram en 54 centimeter ‘cuteness overload’”.

“Ze is al groter dan onze Pieter bij de geboorte. Die was 52 centimeter en Pieter woog 3,8 kilo.” Rudi Timmers uit Paal herinnert het zich nog alsof het gisteren was. “Ik zei nog tegen de verpleegster. ...