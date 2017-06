Wat maakt ons anders dan andere dieren?

Wat maakt ons anders dan de andere dieren? Vorige week na de Dag van de Mantelzorg in Hangar 58 in Bokrijk overviel mijn vrouw Inge me met haar antwoord. Inge ruilde maanden geleden haar werk met mensen in voor werk met dieren en mensen op onze dierenfarm in Meeuwen. Werk met jongeren met een beperking, hun interesses vinden, hen een zinvolle, leerrijke tijdsbesteding geven door samen de dieren te verzorgen. Energie halen uit hun lachende gezichten en fonkelende ogen. Anders dan haar werk bij het Wit-Gele Kruis, dat haar heel vaak in contact bracht met die onzichtbare mannen en vrouwen die zich dagelijks inzetten voor iemand met beperkingen uit de familie of uit de buurt.

De mantelzorgers. De mensen die buiten de radar vallen van de gezonde mensen die zich dagelijks in de ratrace smijten. De vergeten mortel van onze samenleving. Samen met enkele crea-vrijwilligers zou Inge in Bokrijk samen met de aanwezige mantelzorgers een kunstwerk maken. Een mantel van kracht die hen verbindt, versterkt en empowert. Een lange tafel en een rol baalkatoen was alles wat ze nodig hadden om samen een stille kracht te vormen die luider sprak dan om het even wie of wat.

Er is veel slechts te vertellen over de mensheid, zei Inge, terwijl de mantel groeide. “Maar wat mij al die lange verpleegjaren gesterkt heeft, is al dat goeds. Mensen zijn de enige diersoort die echt zorgt voor zijn zwakke of zieke soortgenoten. In de natuur worden zwakke, gewonde en zieke dieren achtergelaten of vermoord om het behoud van de groep te verzekeren.” Zwakte is een bedreiging. Zelfbehoud is primair. Ik kende dat maar al te goed. Een bloedende kip wordt door de andere gedood, en opgegeten. Inge keek me doodernstig aan. “Wij zorgen voor elkaar, voor onze zieken, ouderen, mensen met een beperking.”

Ik keek, sprak, luisterde, leerde en genoot. Ze waren massaal komen opzetten naar Bokrijk, de mantelzorgers. Familie en kennissen, hulpverleners die hen bijstaan. De lucht boven Hangar 58 knetterde van de energie en van verbinding. De batterijen van mensen die in hun eentje dag in dag uit zichzelf wegcijferen voor anderen werden opgeladen.

Inge vertelde hoe ze de ontroerende geboorte meemaakte van hun mantel van kracht. Een kunstwerk geboren uit altruïsme. Creatie en herbronning door verbinding. Het was een magisch moment, net voor de grote vakantie. Het was een les.