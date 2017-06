Boete van 25 000 euro voor Max Verstappen ...

Max Verstappen heeft van de FIA een boete van maar liefst 25 000 euro gekregen omdat hij na zijn opgave tijdens de GP van Azerbeidzjan de pers niet te woord heeft gestaan.

Max Verstappen werd voor de vierde keer in zes races tijd geconfronteerd met een opgave. De Nederlander was enorm teleurgesteld en had er overduidelijk geen zin in om de media te woord te staan. Dat komt Verstappen nu duur te staan.

De FIA oordeelde dat Verstappen een inbreuk had gedaan op artikel 19.4 van het sportief reglement. Daarin staat gestipuleerd dat een rijder die er niet in slaagt om de finish te halen de media moet te woord staan in een vooraf bepaalde zone.

"Ik had op dat moment echt geen zin om te praten," vertelde Verstappen tijdens de Nederlandse tv-show 'Peptalk'. "Ik was enorm teleurgesteld."

"Ik ben nog zo'n half uur op het circuit gebleven om met de engineers over de balans van de wagen en de race te praten. Vervolgens heb ik het circuit verlaten."

Het levert Verstappen dus een boete op maar liefst 25 000 euro, ook al leek hem dat het slimste om te doen.

"Het leek me slim om niet meteen na mijn opgave te reageren. Het leek mij het slimste om te doen," besloot Verstappen.

