Spoedarts Jessa Ziekenhuis stuurt meisje (6) met heupbreuk terug naar huis

Hasselt -

Enkele pinnen moeten de rechterheup van Maysae (6) op zijn plaats houden. Een ongeluk kan altijd gebeuren, alleen heeft het meisje er een onnodig lange lijdensweg opzitten. Vrijdagnamiddag kwam ze zwaar ten val toen ze in een zwembadje aan het spelen was. Op de spoeddienst van het Jessa Ziekenhuis zag de arts niets op de röntgenfoto en werd het meisje weer naar huis gestuurd. Twee dagen later moest ze halsoverkop geopereerd worden in het Leuvense universitaire ziekenhuis Gasthuisberg. Diagnose: een gebroken rechterheup. De ouders overwegen nu gerechtelijke stappen tegen het Jessa Ziekenhuis.